شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى عن لقائه بشيخ الأزهر: دائما يتسم بالثراء والعمق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، وبحثا تعزيز العلاقات المشتركة، وعبر عن تقديره لدور المملكة تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، والمكانة التى تحتلها في نفوس المسلمين حول العالم.

ونشر أسامة نقلى السفير السعودى بالقاهرة صورا من اللقاء، وأكد أن لقاءه مع شيخ الأزهر دائما يتسم بالثراء والعمق، وقال: "اللقاء مع فضيلة شيخ الأزهر الشريف دائما يتسم بالثراء والعمق في بحث قضايا الأمة الإسلامية والجهود المشتركة لبلدينا الشقيقين في خدمتها".



أسامة نقلى

من جانبه أكّد السفير السعودي أن الأزهر الشريف له دور بارز في نشر الخطاب الديني المعتدل ومكافحة الأفكار المتطرفة، وله مكانة تاريخية كبيرة جعلته منارة للعلم ومنبرًا للمنهج الوسطي، مشيدًا بما يقدمه فضيلة الإمام الطيب من جهود حثيثة في خدمة قضايا الدين والعلم.

ومن جهة أخرى، وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ضرورة إطلاق حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، مؤكدا أن هذه المغالاة تدمر الأسرة قبل بنائها، وتتسبب في عدم قدرة بعض الشباب والأسر على هذه التكاليف وبالتالي تأخر الزواج وارتفاع نسب العنوسة.

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شيخ الأزهر والسفير السعودى

ودعا شيخ الأزهر خلال استقباله اليوم، أعضاء لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية إلى بذل مزيد من الجهد لدعم الترابط الأسري والحفاظ على الشخصية الشرقية من مهَبّ العادات الغربية التي لا تناسب مجتمعاتنا.

وأكد أن الأسرة المصرية بحاجة إلى مزيد من الترابط والعودة إلى العادات والسلوكيات السليمة التي تربينا عليها في مجتمعاتنا الشرقية العريقة، والقضاء على السلوكيات الخاطئة التي أخذت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة من محاولات لتقليد كثير من العادات الغربية السلبية التي لا تتناسب مع قيمنا وتقاليدنا.