شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحانات "القران والتربية الفنية" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى اليوم الاثنين 20 يناير طلاب الشهادة الابتدائية خامس أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2019-2020، ويمتحن الطلاب فى اللجنة الأولى، والتى تنطلق التاسعة صباحًا مادة الدراسات الاجتماعية، أما اللجنة الثانية فيؤدى الطلاب الامتحان بمادة الحاسب الآلى، كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، الامتحان بمادة حفظ القران الكريم وتجويده باللجنة الأولى، ومادة التربية الفنية باللجنة الثانية.

قطاع المعاهد الأزهرية شهدت الإدارات التابعة له على مدار الأيام الماضية اجتماعات برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية ومساعديهم، بحضور مديرى المراحل، ورؤساء الإدارات التعليمية؛ للاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام 2020/2019.

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وشدد مديرو الإدارات على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للامتحانات، والواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، فضلًا عن تهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان، والتصدى للغش بكل أشكاله، ومنع إدخال الهاتف المحمول إلى اللجان، كما تم التنبيه على رؤساء ووكلاء اللجان، بضرورة توفير أكبر قدر من الهدوء للطلاب داخل اللجان، وعدم السماح للطلاب أو المراقبين باصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجان، والتشديد على عدم السماح بدخول أى من غير العاملين باللجنة، مع توفير الأمن والحراسة أمام المعاهد التى بها لجان، والتأكيد على الالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية الخاصة بأعمال الامتحانات.

كما تم التأكيد على تأمين المنشآت كافة، وتأمين الأسئلة، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد، وموافاة المنطقة بأسمائهم وأرقام هواتفهم، مع التشديد على الانضباط داخل اللجان بالنسبة للطالب من عدم الغش والشغب، كما تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة تنفيذ ضوابط وتعليمات الامتحانات بدقة وتذليل كافة العقبات أمام الطالب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، ومراجعة بيانات الطالب بدقة وتحفيزه على عدم التسرع بالإجابة من حينٍ لأخر، وتمكين الطالب من ذوى الهمم من أداء الامتحان مع استدعاء ولى الأمر لتسليم ما يؤكد إعاقته وعدم تخلفه.