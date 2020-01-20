شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 400 طن مخلفات بطريق طراد النيل بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أجهزة مدينة أوسيم، برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم، مخلفات القمامة والهدم بالوحدة المحلية بقرية برطس، حيث تم رفع تراكمات رتش والأتربة بطريق طراد النيل طريق كورنيش النيل بقرية سقيل ووحدة برطس، وتم رفع اكثر من 400 طن مخلفات صلبة وتراكمات وأتربة، وجاري العمل المستمر للإرتقاء برفع كفاءة الطرق الرئيسية وخدمات التجميل بوحدة برطس.

وضبط مسئولى الوحدة المحلية ببشتيل، التابعة لمدينة أوسيم، تحت إشراف خالد السيد، نائب رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع مسؤلى حماية الأراضي بالوحدة المحلية ببشتيل، ومسؤلى حماية الأراضى الزراعية ببشتيل، محاولة تعدى بالبناء على الأرض الزراعية بالمهد بحوض ( ابن هندى ) ببشتيل، وتم ردم حفر جور كانت معدة لصب قواعد خرسانية مخالفة وإيقاف الأعمال فوراً.

وأكد اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم، أنه استكمال أعمال تشجير طريق ترعة الزمر بعد رفع كافة المخلفات الصلبة والتراكمات والأتربة من الطريق، من أسفل محور روض الفرج {محور الضبعة} وحتى مزلقان سقيل بنطاق وحدة الكوم الأحمر، ومازال العمل مستمر بفرش باقى الطريق بالطمى،والتشجير على التوالي، وذلك لإظهار الوحدة بالمظهر الحضارى .

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ونوه رئيس مدينة اوسيم ، الى أن الأعمال تمت بالتنسيق والمتابعة مع مديرية الطرق بالجيزة برئاسة المهندسة نجوي السعيد ، والشركة المسؤولة عن عمليات رصف الطرق، استكمال أعمال رصف الشوراع والطرق بمدينة أوسيم، حيث تم البدء بعمل طبقة الدقشوم تمهيداً لرصف شارع المركز {مركز شرطة أوسيم}، والذي يعتبر من أهم مداخل المدينة والذي يربط المدينة بالقاهرة وباقي البلاد المجاروة، وذلك من أعمال الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة أوسيم.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بضرورة رفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية ، وبناءاً على توجيهات إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن .