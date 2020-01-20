شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيطاليا: مصر لها تأثير كبير على جميع الأطراف فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية إيطاليا لويجى دى مايو، إن "مؤتمر برلين سيكون ناجحا"، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية سامح شكرى، مضيفا: "نحن إيطاليا على استعداد لاستضافة الاجتماع القادم لتنفيذ العملية السياسية.. التقيت بالوزير المصرى والتركى، ومصر لها تأثير كبير على كلا من الجانبين، ونحن نعمل على ضمان احترام وقف اطلاق النار، وبدء عملية السلام والعملية السياسية لتحقيق الاستقرار فى ليبيا".

وأضاف دى مايو حسبما قالت صحيفة "كورييرى دى فيتيربو" الإيطالية: "مؤتمر برلين الذى عقد حول ليبيا سيلقى نجاحا، بعد أن جمع جميع الأطراف الفاعلة فى النزاع حول طاولة، فالصراع القائم فى البلد العربى يؤثر على إيطاليا وأوروبا، فعلى بضعة كيلومترات من شواطئنا هناك صراع أهلى تحول بالفعل إلى حرب".

وأكد: "ستكون نتيجة المؤتمر بالتأكيد إيجابية، ولكن يتعين على دول الاتحاد الأوروبى أن تطالب ببدء خطة سياسية على الفور"، مشيرا إلى أن الحصار المفروض على صادرات النفط الليبية يضعف الناس".

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وأشار وزير الخارجية الإيطالى، إلى أن "هذه الحرب تجعل الخلايا الارهابية تنتشر وهذا يؤدى إلى وجود طوارئ انسانية ، فحياة العديد من المواطنين الليبيين فى خطر".

كان التقى دى مايو بشكرى أمس الأحد، وذلك على هامش فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، حيث تناول الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك، وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تطرقا إلى سائر الملفات الإقليمية محل اهتمام الجانبين، ومن بينها التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة، وتعزيز فرص نجاح عملية برلين السياسية عبر التصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة ذلك المسار.