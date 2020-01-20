شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية فاينانشيال تايمز: بريطانيا محقة فى إعادة التركيز على أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية على قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية التى ستنعقد اليوم، الاثنين، فى العاصمة البريطانية لندن، وقالت إن المملكة المتحدة محقة فى إعادة التركيز على أفريقيا، وينبغى أن تتعلم من الدول الأخرى فى التعامل مع القارة كفرصة تجارية.

وقارنت الصحيفة بين هذه القمة والقمة الصينية الأفريقية التى عقدت فى عام 2018، وأشارت إلى أن الأخيرة كانت أكبر بكثير شهدت مشاركة 50 دولة أفريقية (قمة اليوم تشهد مشاركة 21 دولة)، وأعلن فيها الرئيس الصينى شى جينبينج 60 مليار دولار من التعهدات الاستثمارية.

وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا لا تستطيع أن تضاهى قوة الصين، حتى لو لم تنجح جهود شى بالكامل.

لكن التباين يوفر مقياسا آخر لمدى تأخر بريطانيا، وقد اتضح هذا بشكل مؤلم عندما قامت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماى بزيارة ثلاث دول أفريقية فى محاولة لإعادة ضبط العلاقات التجارية.

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وكانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء بريطانى فى خمس سنوات، وأول زيارة لكينيا، وهى مستعمرة بريطانية سابقة، منذ ثلاث عقود. فى حين أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زار 16 دولة أفريقية منذ عام 2017 فى محاولة لإحياء علاقات فرنسا مع القارة.

وتحدثت الصحيفة عن التحول الذى شهدته القارة السمراء فى الآونة الأخيرة، وقالت إنه ستة من إجمالى 15 من أسرع الاقتصاديات نموا فى العالم أفريقية، كما تم تحقيق خطوات كبيرة فى خفض معدل وفيات الأطفال وزيادة متوسط العمر المتوقع.

ولعبت المساعدة الإنمائية البريطانية، التى يحكمها التزامها بتقديم 0.7% من إجمالى دخلها القومى مساعدات، دورا هاما.

ورحبت الصحيفة بتغيير نهج بريطانيا إزاء أفريقيا، وقالت إنه فى غضون 20 عاما، أكثر من ربع سكان العالم سيكونون أفارقة، وأفضل طريقة لخدمة مصالح بريطانيا وأفريقيا هى علاقة تجارة واستثمار صحية تساعد اقتصاد الدول الأفريقية على الازدهار.