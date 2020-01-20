شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. معتز مطر يلتقط طعم الخليج 365 ويثبت أن رسالة مضروبة كافية لصناعة حلقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في سقطة جديدة لقنوات الإخوان الإرهابية، وعلى طريقة فيلم "عنتر ولبلب"، تمكن الخليج 365 من إسقاط الإعلامي الهارب في قنوات تركيا، معتز مطر، الشهير بـ بلياتشو الإخوان، في فخ مهني واضح، لنثبت للشعب المصري أن مجرد رسالة واتس آب مضروبة، قادرة على صناعة حلقات وحلقات في تلك القنوات الإرهابية.

بطل اليوم هو الفنان الشاب كريم حسن، الذي سجل في استوديو الخليج 365، فيديو أرسله عبر الواتس آب، للهارب معتز مطر، يدعى فيه أن الخليج 365 ساومته لتسجيل حلقة معه، ودون أدنى محاولة للتأكد من صحة الفيديو، قام الهارب معتز مطر بنشره وصناعة حلقة كاملة عنه.

ولم يكن يعرف معتز مطر أن هذا الفيديو بالكامل من إنتاج الخليج 365، وتم تسجيله داخل الاستديوهات الخاصة بنا، لنكشف كيف يمكن لجهاز محمول، ومجموعة أكاذيب أن تصنع حلقة وربما حلقات على قنوات الأخوان القطرية التركية.

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بدأت القصة حينما رفض الممثل الشاب كريم حسن، استغلال أزمة صحية يمر بها لمهاجمة بلاده من قبل الهارب معتز مطر، ونشرنا على صفحات الخليج 365 كيف حاول معتز مطر التواصل معه ودفعه للهجوم على وطنه مقابل المال.

أول فيديو يتورط فيه معتز مطر فى نوفمبر 2019

وحينها خرج معتز مطر لينكر كل ما نشرناه، واليوم عدنا للتعاون مع كريم لفضح معتز مطر بطريقة جديدة، وهي بإرسال فيديو له يدعي أننا وعدناه بالأكاذيب للتسجيل معنا، ونسج كريم مجموعة أكاذيب عن مصر، وبالطبع كانت هذه المادة كافية لمعتز مطر دون أي محاولة للتأكد من صحتها.

وأكد كريم حسن أنه وطني يحب بلاده، ورفض التعاون مع معتز مطر في المرة الأولى، كما قرر في هذه المرة أن يقوم بتعريته أمام المصريين وفضح سبل صناعة حلقاته على القنوات التركية الممولة من قطر.