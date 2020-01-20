شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة ينشر فيديو وصول السيسي إلى لندن للمشاركة بقمة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو يرصد فيه، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلي العاصمة البريطانية، لندن، للمشاركة في القمة البريطانية الافريقية للاستثمار 2020، والتى ستعقد اليوم الاثنين، بمشاركة 21 رئيس دولة أفريقية ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

ولدي وصول الرئيس السيسي إلي مطار لندن، كان فى استقباله الممثل الشخصى عن جلالة ملكة بريطانيا، وأعضاء السفارة المصرية بلندن.

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وكان الرئيس السيسى، شارك أمس الأحد، فى فعاليات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، بحضور أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، بهدف وضع حد للنزاع فى ليبيا.

يأتى انعقاد المؤتمر بعد 5 أيام من دعوة وجهتها ألمانيا بهدف دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المصالحة الداخلية بين طرفى النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية.