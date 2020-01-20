شكرا لقرائتكم خبر عن صور وصول الرئيس السيسى إلى لندن للمشاركة بقمة الاستثمار البريطانية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر الخليج 365 صور وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة فى أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، التى ستعقد اليوم الاثنين، بمشاركة 21 رئيس دولة أفريقية ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

وكان الرئيس السيسى، شارك الأحد، فى فعاليات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، بحضور أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، بهدف وضع حد للنزاع فى ليبيا، ويأتى انعقاد المؤتمر بعد 5 أيام من دعوة وجهتها ألمانيا بهدف دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المصالحة الداخلية بين طرفى النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية.

Advertisements

ويعد موقف مصر ثابت ولم يتغير فى ليبيا، فهى لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا فى مؤتمر برلين.

ويتطلب وقف إطلاق النار فى ليبيا وجود بعض النقاط المهمة، منها اقتسام الثروات بشكل عادل، وأن تكون هناك آلية منضبطة يتم من خلالها توزيعها بشكل عادل، مع وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج.





