شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد احتفالية صرف تعويضات أهالى النوبة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اليوم الإثنين، احتفالية كبرى بأسوان لصرف تعويضات أهالى النوبة، ممن لم يسبق تعويضهم من بناء السد العالى وذلك بحضور عدد من الوزراء، وتأتي هذه الخطوة بصرف تعويضات أهالى النوبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بحل مشكلة أهالى النوبة الذين لم يسبق تعويضهم عند بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، وذلك من منطلق الاهتمام بمشاكل المصريين، والحرص الدائم على وضع الحلول لها.

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمخطط تنمية أراضي الساحل الشمالي.

Advertisements

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أنه تم إعداد تصوّر شامل للحالات الموجودة ومشكلات المستثمرين بالساحل الشمالي، وتصنيفها، وآليات التعامل معها، ومن ثم سيتم عرضها على رئيس الجمهورية، تمهيداً لبدء التنفيذ على الفور.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأعمال التي انتهت إليها اللجنة، التي تم تشكيلها بشأن أراضي الساحل الشمالي برئاسة وزير الإسكان، فيما يتعلق بتقسيم كافة التصرفات طبقا للتعامل القانوني الذي سيتم مع تلك التصرفات وتقسيمها إلى أراض بحسب نسب التنفيذ بها تتراوح ما بين 0 – 30 %، وأراض نسب تنفيذها من 31 – 50 %، وهناك أراض‪ ‬نسب‪ ‬تنفيذها‪ ‬ تتراوح ما بين 51%- 70% ، كما يوجد أراض‪ ‬نسب‪ ‬تنفيذها‪ ‬من‪ ‬71% - 99%.