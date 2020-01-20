شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة: جامعة هارفرد تصنف القرآن كأفضل كتاب للعدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموقع الرسمي للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة على موقع التواصل الاجتماعى إن جامعة هارفارد الأمريكية صنف القرآن الكريم كأفضل كتاب للعدالة، وذلك بعد دراسات علمية مطولة بحثت بشكل مكثف قواعد العدالة التى يحتويها القرآن الكريم.

وكشف الموقع الرسمي للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن لجنة التصنيف بجامعة هارفارد استشهدت ببعض آيات القرآن الكريم فى التقييم النهائي، والتي تؤكد أن القرآن الكريم كتاب حافل بقواعد العدالة الإنسانية، وأن الله سبحانه وتعالى وجه البشرية من خلاله إلى الطريق الصحيحة، وأن الإسلام ليس لديه مجال للظلم؛ بل يشتمل على التسامح واحترام الآخر.

وبحسب التفاصيل فقد استشهد باحثون في أقدم وأعرق الجامعات الأمريكية ببعض آيات القران الكريم في التقييم النهائي، مؤكدين أنه من دون شك فإن الله سبحانه وتعالى وجه فيه البشرية للطريق الصحيح.

تحديث..

كانت جامعة هارفارد وضعت فى عام 2013 الآية رقم 135 من سورة النساء على حائط المدخل الرئيسي لكلية القانون بجامعة هارفارد، وكُتب تحت الآية بأنها أعظم عبارات العدالة في التاريخ والعالم أجمع، وقد نُقشت الآية الكريمة القائلة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: 135]





Advertisements







