شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضة ملكة بريطانيا: مصر من الأسواق الرئيسية بأفريقيا جذبا للاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إيما وايد سميث مفوضة ملكة بريطانيا للتجارة مع أفريقيا أن مصر تعد من الأسواق الرئيسية في قارة أفريقيا جذبًا للاستثمار المباشر بالنسبة إلى المملكة المتحدة، وقالت سميث ـ في تصريح لقناة ( إكسترا نيوز) اليوم الاثنين ، إن القارة الأفريقية حققت تقدمًا كبيرًا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في مجالات عدة وعلى رأسها التجارة والاستثمار.

وأضافت مفوضة ملكة بريطانيا "نحن نؤمن بأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للحكومات الإفريقية من أجل خلق فرص عمل ودعم البنى التحتية في القارة" .. مشيرة إلى رغبة بلادها في زيادة تدفق الاستثمارات من المملكة إلى أفريقيا لدعم الأولويات الاقتصادية لدول القارة. وأشارت إلى أن العديد من المسئولين البريطانيين قاموا بزيارات متعددة لدول أفريقيا لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستثمار، مضيفة أن المملكة المتحدة حريصة على تقديم الدعم للدول الأفريقية لتحقيق التنمية فيها.

وكانت السفارة البريطانية فى القاهرة أصدرت بيانا بشأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة الاستثمار البريطانية والأفريقية، قالت فيه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يذهب إلى المملكة المتحدة بصحبة وفد وزارى للمشاركة فى قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية، حيث سيكون الرئيس عبد الفتاح السيسي متحدثًا رئيسيًا في قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن تجمع القمة بين ممثلي الأعمال في المملكة المتحدة وإفريقيا، والقادة والوفود الإفريقية، والمؤسسات الدولية، ورجال الأعمال الشباب، وتؤمن القمة صفقات استثمارية، كما ستعرض الخبرات التي يمكن للمملكة المتحدة تقديمها للشركات الإفريقية الطموحة.

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وتلقي القمة الضوء أيضًا على كون المملكة المتحدة الشريك المفضل للقارة الإفريقية والمستثمر صاحب الأثر الأكبر، من حيث فرص العمل الجيدة والنمو والاستدامة.

من المقرر أن يتم الإعلان خلال القمة عن صفقات استثمارية جديدة بين مصر والمملكة المتحدة في قطاعات استراتيجية، من بينها الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والتصنيع.

وأكد بيان السفارة البريطانية أن رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون سيجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مناقشة التعاون الاقتصادي والسياسي المتنامي بين البلدين، وسيلتقي الرئيس المصري خلال زيارته كذلك صاحب السمو الملكي دوق كامبريدج.

وصرّح السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز قبل انعقاد القمة قائلًا: "تستجيب المملكة المتحدة إلى دعوات الدول الإفريقية عندما توضح أنها بحاجة إلى شراكات ذات منفعة متبادلة تتجاوز حد المساعدات وتجذب استثمارات عالية الجودة من أجل تحريك عجلة النمو وخلق فرص عمل. يسعدني أن يسافر الرئيس المصري إلى المملكة المتحدة من أجل حضور قمة الاستثمار الإفريقية، حيث ستعمق زيارته العلاقات الاقتصادية والسياسية القوية بين البلدين."