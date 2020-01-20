شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المحافظين البريطانى: الجنيه المصرى سيكون من أفضل العملات العالمية نشاطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد ياسين عضو، حزب المحافظين البريطاني، والخبير فى الاقتصاد السياسى، إن هناك توقعات بأن الجنيه المصرى سيكون من أفضل العملات نشاطًا على مستوى العالم الفترة المقبلة، وذلك بفضل الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه.

وأضاف "ياسين"، خلال حواره مع خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، إن المصريين تحملوا تبعات قرار تعويم الجنيه، والآن يحصدون ثمار ما صبروا وتحملوا.

وأشاد بمشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أنها ستنعكس على المدى البعيد فى الاقتصاد المصرى وسيكون لها تأثير إيجابى.

وفى سياق آخر، قال عضو المحافظين البريطانى، إن بريطانيا ستخرج في نهاية هذا الشهر من الاتحاد الأوروبى.

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ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح غدًا الإثنين، فى قمة الاستثمار الإفريقية - البريطانية ٢٠٢٠ التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونحو ٥٣ من زعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية.

وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في إفريقيا وتعزيزها، ورفع معدلات الاستثمار البريطانى بالقارة السمراء، حيث من المقرر أن تشهد القمة إبرام صفقات استثمارية كبرى فى مجالات متعددة كالطاقة وصناعة البتروكيماويات.

وتتضمن أولى جلسات القمة نقاشا حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول إفريقيا وبريطانيا فى ضوء خطط الأخيرة للخروج من الاتحاد الأوروبى، حيث سيتناقش الزعماء المشاركون بالقمة مع رؤساء مؤسسات الأعمال البريطانية سبل توسيع رقعة التعاون الإقليمى والتجارة والفرص الاستثمارية فى القارة.