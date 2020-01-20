شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية: الكشف عن صفقات بالمليارات اليوم خلال قمة استثمار لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الحكومة البريطانية بيانا، بشأن قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، قالت فيه إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون سيؤكد خلال القمة التى ستنعقد اليوم، الاثنين، فى العاصمة البريطانية لندن على أن المملكة المتحدة الشريك الاستثمارى المفضل للدول الأفريقية.

ووفقا للبيان، المنشور على الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، سيؤكد جونسون على أن بريطانيا لديها خبرة وابتكار فريدان فى التكنولوجيا، ونمو نظيف وبنية تحتية وتمويل يمكن أن يغذى مطالب القارة السمراء من أجل تحقيق النمو المستدام.

وستجمع القمة 21 دولة أفريقية مع بريطانيا إلى جانب الشركات الأفريقية، وهى المرة الأولى التى يجتمع فيها حكومات وشركات من بريطانيا والقارة السمراء فى حدث بهذا الحجم، وسيتم الإعلان عن صفقات تقدر بمليارات الدولارات فى القمة، وسيؤدى هذا إلى تعزيز فرص العمل والنمو فى كافة أنحاء بريطانيا وأفريقيا، ويستفيد منها مجموعة واسعة من الشركات البريطانية بدءا من الشركات العائلية وحتى الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

وستعكس كل الاستثمارات الجديدة التزام رئيس الحكومة البريطانية ببناء علاقات مستدامة على المدى الطويل مع أفريقيا تدعمها القيم والمعايير العليا.

وسيستغل رئيس الحكومة البريطانية البيان الافتتاحى لتوضيح هذه الشراكة الحديثة بنماذج للشركات البريطانية مثل شرمة Low Energy Designs، فى دورسيت، والتى تقوم بتدشين إنارة الشوارع الذكية عبر نيجريا، وشركة ليجان الإيرلندية الشمالية التى فازت بعقد لبناء حديقة أعمال فى أوغندا.

كما سيعلن جونسون خلال القمة إنهاء دعم بريطانيا لتعدين الفحم الحرارى أو محطات توليد الطاقة بالفحم فى الخارج، وإنهاء المساعدة الإنمائية الرسمية المباشرة وائتمان الاستثمار والتصدير.

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وبحسب بيان الحكومة البريطانية، يشكل هذا الإعلان جزءا من التزام بريطانيا الأوسع نطاقا باستخدام خبرتها وتجربتها لمساعدة أفريقيا على الانتقال من الوقود الأحفورى إلى أشكال مستدامة ومتجددة من الطاقة النظيغة.

كانت بريطانيا قد حققت رقم قياسيا بقضاء 83 يوما بدون توليد الكهرباء من الفحم. كما ستكون بريطانيا أول اقتصاد كبير يضع هدف ملزم قانونا بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050، كما ستستضيف مدينة جلاسكو قمة الأمم المتحدة لتغيير المناخ فى وقت لاحق هذا العام.

وسيمثل بريطانيا فى القمة وزير الخارجية دومنيك راب ووزير التنمية ألوك شارما ووزيرة التجارة اليزابيث تروس ووزير الأعمال أندريا ليدسوم.

وفى مساء اليوم، الاثنين، سيشارك جونسون مع قادة الدول الأفريقية وعدد من قادة الأعمال فى بريطانيا وافريقيا فى حفل استقبال فى قصر باكنجهام يستضيف دوق كامبريدج الأمير ويليام.