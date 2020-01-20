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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيديو.. الجالية المصرية بلندن يرددون أغنية "قالوا إيه علينا دولا" أمام إقامة الرئيس

ردد أبناء الجالية المصرية فى إنجلترا، أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة لندن، عدداً من الأغاني الوطنية، أبرزها "قالوا ايه علينا دولا".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل قبل قليل إلي العاصمة البريطانية لندن للمشاركة فى أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، التي ستعقد غداً الاثنين، بمشاركة 21 رئيس دولة أفريقية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

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وكان الرئيس السيسى، شارك اليوم الأحد، فى فعاليات مؤتمر برلين بشان الأزمة الليبية، بحضور أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، بهدف وضع حد للنزاع فى ليبيا، ويأتى انعقاد المؤتمر بعد 5 أيام من دعوة وجهتها ألمانيا بهدف دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المصالحة الداخلية بين طرفى النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية.

ويعد موقف مصر ثابتا ولم يتغير فى ليبيا، فهى لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا فى مؤتمر برلين.

ويتطلب وقف إطلاق النار فى ليبيا وجود بعض النقاط المهمة، منها اقتسام الثروات بشكل عادل، وأن تكون هناك آلية منضبطة يتم من خلالها توزيعها بشكل عادل، مع وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج.