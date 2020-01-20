شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 2.2 مليون رأس طائر ضد أنفلونزا الطيور ومعاينة 1503 مزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية، والتى قام بها أطبـــاء الطب الوقائـــــى بالهيئة والمحافظات، قد أسفرت عــــن تحصين (2,291,490) طائرا خلال الشهر الماضى.

وقال تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى، الذى حصل ”الخليج 365”، على نسخة منه، أن هيئة الخدمات البيطرية تتولى من جانبها إصــــدار شهادات الأمــان الحيوى للمزارع، التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى وقد بلغ إجمالى عــدد المزارع التى تـــم معاينتها (1503) مزارع خلال الفترة نفسها، وبلغ إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات (98,934) تصريحا، وبلغ إجمالى عدد الطيور المنقولة بين المحافظات (229,995) طائرا.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أنه يتم تطبيق الأمان الحيوى بالمزارع، معاينة المزارع والمفرخات ومصانع الأعلاف وإعداد شهادات الأمــــان الحيوى تمهيدًا لاستصدار ترخيص تشغيل لها، إعداد ومتابعة وتنفيذ المنشورات الدورية التى تصدرها الهيئة لشرح إجراءات مكافحة المرض، تنفيذ برامج المنشآت والمناطق المعزولة عن شركات ومزارع الدواجن، ومعاينات المزارع كمحجـــر بيطرى مؤقت حسب طلب الشركات المستوردة لاستقبال كتاكيت مستوردة عمر يوم واحد ومتابعة الطيور وتحصينها تحت إشراف الهيئة.

وأوضح التقرير، أنه يتم متابعة المزارع والحضانات فى نطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ماقبل البيع لإصدار تصاريــح البيع والنقل، عمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع لزيادة الوعى والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الأمان الحيوى لمنع انتشار الأمراض بين المزارع، ويتم تنفيذ خطة التحصين الموجه بنطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات، تحصين الحضانات على مستوى الجمهورية بجرعتين (جرعة أولية، وجرعة منشطة) قبل تسويقها، تحصين الطيور المنزلية والحضانات حول البؤرة المكتشفة فى نطاق 9 كم، متابعة ومراقبة عملية التحصين التى تقوم بها المديريات، وخفض الحمل الفيروسى من خلال تعاون الطب البيطرى والمحليات والبيئة يتم تنفيذ خطة خفض الحمل الفيروسى من خلال تطهير الأسواق والرياشات والمنازل وعقد ندوات إرشادية على مستوى جميع المديريات.