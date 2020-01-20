شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يقدم كتاب "الانحراف فى فهم السنة عند الجماعات المتشددة" بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدولى للكتاب لزواره كتاب "الانحراف فى فهم السنة عند الجماعات المتشددة" للدكتور أيمن الحجار، الباحث بمشيخة الأزهر.. ويدعو الكتاب إلى الفهم الصحيح والنظر إلى الحضارة الغربية نظرة نقدية بوصفها عملًا إنسانيًا يحتمل النقد، فضلًا على أنه يبين الأسباب التى أوقعت الجماعات المتشددة فى الانحراف فى فهم السنة النبوية، من خلال سرد بعض الروايات التى أُسيئ فهمها، مبينًا وجه الانحراف فى تطبيق هذه الروايات، مردفًا ذلك بالفهم الصحيح الذى استقر عليه علماء الأمة.

ويمثل الكتاب لبنة فى صرح الدفاع عن السنة النبوية المشرفة، ويُبرز جانبًا مهمًّا من الاعتراضات على بعض الأحاديث النبوية الشريفة التى فُهمت فهمًا مغلوطًا من قِبَلِ بعض المثقفين، ويرد عليها ردًّا علميًا محكمًا، كما يتناول تفنيد الإشكالات وبعض اللمحات والمفاهيم المتعلقة بالأحكام الشرعية والتصوف.

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ويتناول الكتاب عرض وإبراز جهود الأزهر فى تعليم الأمة، وبيان حركات الإصلاح فيه، والجمع بين الأصالة والمعاصرة، والخروج من ظلمات التبعية والتقليد إلى أنوار الإصلاح والتجديد، كما يهدف إلى التعريف بالغاية التى يرمى إليها التعليم فى الأزهر، بتخريج علماء عالمين بالأحكام الشرعية والعلوم العربية والعلوم الحياتية، محافظين على التعاليم الدينية والآداب والنصائح العربية.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالى - بجناحٍ خاصٍّ فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان: قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربى، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.