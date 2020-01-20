شكرا لقرائتكم خبر عن 20 حافزا وميزة للأسر الملتزمة بالتنظيم وإنجاب طفلين فقط بمشروع قانون البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي، ومن المنتظر مناقشته داخل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، حوافز إيجابية للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا للأسر التى أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها، حيث يهدف الاقتراح بقانون لضبط الزيادة السكانية، ويرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية، وتتمثل هذه الحوافز والمزايا فى الآتى:

1 ـ قيام وزارة الصحة والسكان بتثقيف المرأة بأهمية عملها، وكذلك اشتراك المقبلين على الزواج فى دورات تدريبية خاصة بتنظيم الأسرة قبل الزواج.

2 ـ تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادى فى الوحدات الصحية والمستشفيات وتنفيذ إجراءات السيطرة لمنع تسرب هذه المواد واستخدامها فى أغراض أخرى.

3 ـ قيام وزارة التربية والتعليم الفنى بدمج المواد التعليمية الخاصة بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل بشكل فعال فى المناهج الدراسية.

4 ـ قيام وزارة التعليم العالى بدمج مادة دراسية لطلبة الجامعات عن السكان وتنظيم الأسرة.

5 ـ قيام وزارة الثقافة بالترويج وتشجيع برامج تنظيم الأسرة من خلال قصور الثقافة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

6 ـ قيام وزارة الشباب والرياضة بالترويج وتشجيع برامج تنظيم الأسرة وتثقيف الشباب وتوعيتهم بخطورة المشكلة السكانية من خلال مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية.

7ـ قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتهيئة المناخ المناسب للمشاركة الفعالة من رجال الإعلام والفن بهدف زيادة وعى المواطنين برامج السكان وتنظيم الأسرة.

8 ـ قيام الهيئة الوطنية للإعلام بإنتاج وإذاعة البرامج المباشرة وغير المباشرة لزيادة الوعى القومى بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل.

9 ـ إلزام المجلس القومى للسكان والمجلس التنفيذى التابع له بعقد اجتماعات دورية لتقييم البرامج الموضوعة للحد من المشكلة السكانية طبقا للاستراتجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030.

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10 ـ قيام وزارة التموين بإصدار قرار لزيادة نسبة الدعم التموينى على البطاقات التموينية للأسرة النموذجية بنسبة يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

11 ـ تحسين نظام التأمين على كبار السن، وتطوير الضمان الاجتماعى للمرأة، حتى لا يكون الدفاع لديها إنجاب الأطفال لتأمين ودعم الوالدين عند تقدم السن.

12 ـ تقديم شركات التأمين خدماتها المميزة لأفراد الأسرة النموذجية.

13 ـ يكون لوزارة الداخلية اختيار نسبة سنوية تحددها طبقا للموقف لقضاء فريضة الحج للأبوين (كبار السن) فى الأسرة النموذجية متى توافرت فيهم الشروط المعلن عنها.

14 ـ قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتسهيل الإجراءات للأسرة النموذجية عند إنشاء مشروع تحت مظلته، وذلك عن طريق توفير قروض بدون فوائد لأفراد الأسرة النموذجية.

15 ـ قيام وزارة التعليم العالى بدمج مادة دراسية لطلبة الجامعات عن السكان وتنظيم الأسرة.

16 ـ تخصيص نسبة من المشروعات القومية التى تنفذها الجولة فى مجالى الإسكان الاجتماعى وتخصيص أراضى الدولة للأسرة النموذجية التى تتوافر فيها الشروط المعلن عنها.

17 ـ قيام الجمعيات الخيرية بتوزيع المساعدات والمنح أسوة بما يتم ببرنامج تكافل وكرامة (طفلين فقط) بما يوسع دائرة المستفيدين من هذه المساعدات.

18 ـ تقوم الدولة بتنظيم احتفال سنوى يتزامن مع احتفالها بعيد الأم يتم خلاله تكريم نماذج من الأسر المثالية الملتزمة بتنظيم الأسرة.

19 ـ تقوم الدولة بإصدار شهادات شرفية للوالدين الذين أنجبا طفلا واحدا.

20 ـ إصدار قرار وزارى بإضافة مجالى محو الأمية والتوعية المجتمعية بالقضية السكانية إلى مجالات الخدمة العامة الواردة فى المادة (1) من قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973.