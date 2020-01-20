شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات الحجز بالأقصر وأسوان تزامنا مع إجازة نصف العام و130فندقا عائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الأقصر وأسوان ارتفاعًا ملحوظًا فى مؤشرات الحجز خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بالتزامن مع موسم إجازات نصف العام، حيث تنشط السياحة الداخلية إلى جانب الوفود الأجنبية، يأتى ذلك بالتزامن مع تحركات وزارة السياحة والآثار لدفع الحركة السياحية من خلال محاولة توفير طيران داخلى يربط البحر الاحمر بالأقصر وأسوان.

وأكد هشام الشاعر عضو غرفة الفنادق أن مؤشرات الحجز والإشغال منذ بداية الموسم الشتوى فى الأقصر وأسوان وحتى الآن مبشرة للغاية، وتؤكد أن الإشغالات على مدار الموسم ربما تتخطى عام الذروة 2010، والذى شهد أعلى نسبة إشغال.

وأوضح الشاعر لـ"الخليج 365"، أنه منذ أكتوبر الماضى ارتفع عدد الفنادق العائمة التى تعمل بين الأقصر وأسوان إلى 130 فندقًا عائمًا، يعمل حاليًا بكامل طاقته، ويشهد نسب إشغال مرتفعة، متوقعًا أن يؤدى الإقبال على هذا المقصد السياحى بالموسم الشتوى إلى ارتفاع عدد الفنادق العاملة إلى 160 فندقًا عائمًا.

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وكان خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أكد أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة الطيران المدنى لسرعة العمل على ربط المدن السياحية بعضها البعض، وذلك حتى يتمكن من خدمة التدفق السياحى وسهولته بالنسبة للحركة السياحية، وأيضًا للدمج بين الأنماط السياحية المختلفة وخاصة الشاطئية فى البحر الأحمر وجنوب سيناء والثقافية فى الأقصر وأسوان.

وأشار العنانى، إلى أن وزارة الطيران المدنى بالفعل تعمل على دراسة تشغيل خطين طيران داخليين من مدينة الأقصر إلى مدينة شرم الشيخ ومن مدينة الأقصر إلى مدينة الغردقة، لتنشيط السياحة الداخلية والتسهيل على السائحين للاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية داخل جمهورية مصر العربية، معربًا عن أمله فى أن يتم الانتهاء من ذلك قبل معرض برلين السياحى الذى سيٌعقد فى ألمانيا مارس المقبل.

وقال العنانى: "نأمل أن يجرى تشغيل تلك الخطوط قبل بورصة برلين السياحية لأنها ستكون أفضل دعاية لنا".