شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصرية تصافح السيسى بعد وصوله أحد فنادق لندن: أنت حميتنا وربنا هينصرك والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استغلت سيدة مصرية فى بريطانيا، تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أحد الفنادق بلندن، حيث يحضر قمة الاستثمار بين بريطانيا وأفريقيا - الذى تتواجد فيه، لتذهب لمصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتدعو له بالنصر، مؤكدة أنه تمكن من أن يضع مصر فى المكان الصحيح، وأن ينتشلها من الأزمات التى كانت تواجهها.

وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت السيدة التى تواجدت ضمن الجالية المصرية ببريطانيا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد قدومه للندن: "أنا من أبناء الجالية المصرية وأعيش فى لندن منذ 32 عاما وعملت سكرتيرة فى القنصلية المصرية وكذلك قنصلية فى القنصلية السعودية والسفارة السعودية، وتواجدت هنا فى الفندق لأننا عرفنا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيحضر فى هذا الفندق، ونحن كجالية مصرية ضهر مصر فى الخارج، وعندما علمنا بقدوم الرئيس ذهبنا كى نوجه السلام إليه".

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وأضافت: "طلبت منه وقلت له يا سيادة الرئيس نفسى أسلم عليك، ووقف بكل تواضع واحترام، أنا غير مصدقة أن هذا رئيس دولة أنا بحلف بحياته وبحبه جدا، فهو بنى مصر وجعلها تقف على قديمها بعد أن كانت البلاد فى مركب غارقة وجعلنا نصل إلى بر الأمان".

وبشأن حديثها مع الرئيس قالت: (قلت للرئيس"أنت حميتنا وربنا هينصرك وأنت هدية من ربنا للمصريين الشرفاء الذين يخافون على بلادهم ومن يحمون بلادهم سواء فى الداخل أو الخارج").

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل قبل قليل إلي العاصمة البريطانية لندن للمشاركة فى أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، التي ستعقد غداً الاثنين، بمشاركة 21 رئيس دولة أفريقية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.