شكرا لقرائتكم خبر عن الانضباط وعدم التعرض للغرامة.. أبرز نصائح "المترو" للركاب لتحقيق سلامتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 14 معلومة كل ما تريد معرفته عن إرشادات ونصائح شركة المترو لجمهور الركاب لتسهيل حركتهم خلال استقلال المترو، وتحقيق سلامتهم والانضباط بالقطارات ومحطات المرفق، وتجنب تعرضهم للغرامة. 1ـ استخدم التذكرة أو الكارت الذكى للعبور من بوابات التذاكر. 2ـ اللجوء لمسئول بوابات التذاكر عند حدوث خلل فى وسيلة العبور . 3ـ خلال انتظار القطار على الرصيف يرجى الوقوف خلف الخط الأصفر . 4ـ السماح للركاب بالنزول أولاً من القطار ثم الصعود . 5ـ الابتعاد عن الأبواب بعد الصعود للقطار. 6ـ اتباع اللوحات الإرشادية والاهتمام بسماع إشعارات وتنبيهات الإذاعة الداخلية. Advertisements 7ـ مراعاة ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة (السماح لهم بالمرور أولاً من بوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد وركوب القطار وإعطاء الأولوية لهم بالجلوس). 8ـ الحفاظ على نظافة المحطات والقطارات وإلقاء المهملات بصناديق القمامة. 9ـ فى حالة الاشتباه فى أى شىء مريب بالمحطة أو القطار يرجى التوجه إلى المسئولين بالمحطة. 10ـ إبلاغ مسئول المحطة عن أى ملاحظات سواء بالمحطة أو القطار. 11ـ استخدام معدات السلامة والطوارئ من طفايات الحريق أو بلوف الطوارئ بالقطار فى الحالات الطارئة فقط حتى لتجنب التعرض للمسائلة القانونية . 12ـ خلال استخدام السلالم المتحركة يرجى إمساك الدرابزين والوقوف على السلم فى اتجاه الصعود أو النزول . 13ـ غرامات المخالفين تتراوح بين 50 إلى جنيه جنيه حسب نوع المخالفة. 14ـ يتم تحويل المخالفة للنيابة العامة فى حالة ارتكاب مخالفة تؤدى إلى الإضرار بمرفق المترو أو سلامة أحد الركاب.

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