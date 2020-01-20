شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يستجيب لـ الخليج 365 ويضبط محلا تلاعب فى تاريخ إنتاج الزبادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول رد فعل حول ما نشره الخليج 365 تحت عنوان "صور.. محلات بفيصل تتلاعب فى صلاحية الزبادى وتدون تواريخ من إنتاج الغد"، وفى أقل من ساعة، توجهت سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك إلى محل تجارى بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة متلاعب فى تواريخ الإنتاج، والتى طرح منتجات مدون عليها تواريخ مسبقة منها تاريخ إنتاج 20 يناير 2020، رغم أن هذا التاريخ موافق اليوم الاثنين، فى حين كان يتم طرحهذا المنتج أمس الأحد 19 يناير، وأيضاً قبل ذلك على اعتبار أنه تم تصنيعه بتاريخ مسبق، وذلك فى محاولة لخداع المواطن ولضمان وجود تواريخ إنتاج حتى يضمن صاحب المحل بأن المنتج الخاص به يستطيع بيعه للمواطن فى أطول مدة ممكنة، طالما أن التاريخ المدون على المنتج لم يظهر للمستهلك أنه منتهى.



جهاز حماية المستهلك

وتحفظ فريق جهاز حماية المستهلك على عبوات كثيرة من منتجات الزبادى لدى محل ألبان بشارع المستقبل بمنطقة فيصل، كما تبين عدم وجود سجل تجارى أو بطاقة ضريبة لدى المحل وجارى تحرير محضر بالواقعة وأحالتها الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه عقب نشر "الْيَوْمَ السابع" واقعة تلاعب بعض المحلات التجارية بمنطقة فيصل، بطرح منتجات مدون عليها تواريخ مسبقة منها تاريخ إنتاج 20 يناير 2020، رغم رغم أن هذا التاريخ موافق الْيَوْمَ الاثنين، فى حين كان يتم طرح هذا المنتج أمس الأحد 19 يناير قامت سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز بالتوجه فورا إلى المحل صاحب الواقعة وتبين يالفعل وجود عبوات من منتجات الزبادى مدون عليها تواريخ إنتاج غير حقيقية وتم تحرير محضر بالمخالفة وسيتم إحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا الى أن الجهاز حريص على حصول المستهلك على منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية وأنه لا تهاون بأى منتجات تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وكان رئيس الجهاز قد أكد انه أنه فور إبلاغه بالواقعة كلّف إدارة التحريات بالتعاون مع هذه الواقعة وضبط اى منتجات غير جيدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية، لافتا إلى أن سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية بشكل مستمر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه رئيس الجهاز، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه اى مخالفات وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة وان أن حملات الجهاز بكافة فروعه الإقليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق وتفعيل إجراءات الرقابة فضلاً عن إجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الابلاغ عن أى ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أيه معلومات بشأنها، مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

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ووجه عبد المعطى رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك مؤكدا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين.