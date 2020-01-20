شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة بالوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الاثنين، أﻣﻄﺎرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ومناطق متفرقة من اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ القاهرة، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، واﻟﻄﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة على ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، و اﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ الغربية وﺗﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ وﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 03 درجة.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 والعظمى 16

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درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 15

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 03 والعظمى 11

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 22