شكرا لقرائتكم خبر عن من الخليج 365 إلى معتز مطر.. شكرا على حسن تعاونكم.. التفاصيل بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقط الإرهابي معتز مطر فى فخ أعده له الخليج 365 وظهر فى قناة الشرق مهاجما الجريدة، معلقا على الفيديو الذي أرسله إليه الممثل المسرحي كريم حسن بعد أن ساومه معتز مطر في بداية أزمته الصحية على مبلغ مالي ضخم مقابل تسفيره إلى تركيا لمهاجمة مصر. ثم ظهر تسجيل جديدا أثلج صدر الإرهابي الهارب الشهير باسم "بلياتشو الإخوان" وظهر فى تعليقه على هذا الفيديو مدى ابتلاعه للطعم وسقوطه في أي فخ، ما يدل على عدم احترافيته وغبائه المهنى الذي قاده إلى السقوط نفس الفخ الذي سقط فيه مرارا وتكرارا.. التفاصيل بعد قليل..

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