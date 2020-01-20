"طارق" يطلب فسخ عقد زواجه: "مراتي عايزة تروح أمريكا وتسيبلي العيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

رفع "طارق. د" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها فسخ عقد زواجه، مبررًا طلبه: "زوجتي فضلت تروح رحلة لأمريكا عليَّ أنا وولادها".

وبحسب أوراق الدعوى، تزوج "طارق" دكتور جامعي، من "مريم" ليسانس حقوق، منذ 10 سنوات ورزقا بطفلين أكبرهما 5 سنوات.

يقول الزوج في دعواه إن شريكة حياته كانت تعمل قبل الزواج، وفور إنجاب طفلهما الأول تركت العمل لرعاية الطفل، مقابل أن يعطيها الراتب الذي كانت تتقاضاه.

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وأضاف الأربعيني أن زوجته أصبحت لا تهتم بالطفلين أو به، وجّل اهتمامها هو التحدث مع شقيقاتها وصديقاتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي: "كل يوم أعود من عملي أجد كارثة في البيت، مرة حريق بالمطبخ، ومرة الولد كان هيسقط من البلكونة، ويوم آخر الولد الصغير كان هيغرق في البانيو".

وقال الزوج إن زوجته اتفقت مع شقيقتها المقيمة في أمريكا على أن ترسل لها تأشيرة زيارة دون علمه، مضيفًا أنها أخبرته بالسفر في ذات الليلة لكي تتنزه، وعندما سألها: "هتسيبي الولاد لمين، ردّت معاك، فرفضت بسبب عملي".

يشير الدكتور الجامعي إلى أن زوجته خيرته بين السفر إلى أمريكا أو الطلاق، وفوجئ أنها سافرت، دون احترام رأيه، فقرر التخلص منها نهائيًا.

ولجأ الزوج لمحكمة الأسرة يطلب فسخ عقد الزواج في الدعوى رقم 2170 لسنة 2019، وما زالت الدعوى منظورة.​