وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان مُخطط تطوير كنيسة العذراء بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماعهما التنسيقي الثاني، لاستعراض المُخطط المقترح لمشروع تطوير كنيسة العذراء بحي الزيتون، بمحافظة القاهرة، بحضور عدد من مسئولي الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، وأعضاء مجلس النواب.

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط المقترح للتطوير، ونتائج الدراسة المرورية للمنطقة المحيطة بالمشروع، وأماكن انتظار السيارات، ونتائج الدراسة الاقتصادية، مشددًا على مراعاة الإمكانات المتاحة من أجل تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.

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وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم عرض المخطط المقترح على جميع الأطراف المعنية بالمشروع، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي، وتراض من جميع الأطراف، لتنفيذ هذا المشروع المهم، الذي يلقى اهتمامًا من القيادة السياسية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعاً تنسيقيا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مطلع شهر ديسمبر الماضى، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، وأعضاء مجلس النواب، لاستعراض المقترحات والبدائل لمشروع تطوير كنيسة العذراء، بحى الزيتون، بمحافظة القاهرة.

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