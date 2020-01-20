مصر | ضبط 50 كيلو بانجو و5 آلاف قرص مخدر بحوزة 302 متهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 50 كيلو بانجو و5 آلاف قرص مخدر بحوزة 302 متهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملات أمنية مكبرة، صباح اليوم؛ لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين والخارجين على القانون بالمحافظات.

الحملات أسفرت خلال 24 ساعة، عن ضبط 302 متهم بحوزتهم مواد مخدرة تنوعت ما بين 50 كيلو بانجو، و21.5 كيلو حشيش، و2.5 كيلو هيروين، و5 كيلو استروكس، و485 جرام أفيون، وكيلو شابوت، و1.5 كيلو فو دو، و5 آلاف و260 قرصا مخدرا.

وجارٍ استمرار الحملات الأمنية، على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية،

