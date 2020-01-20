أخبار مصر | تأخيرات تصل لـ45 دقيقة.. السكة الحديد تعتذر لركاب القطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأخيرات تصل لـ45 دقيقة.. السكة الحديد تعتذر لركاب القطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم، على بعض خطوط الهيئة، الناتجة عن استكمال أعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وشملت التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

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