شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل امتحان 4 طالبات من جامعة العريش بعد إصابتهن في حادث سيارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، أنه قرر تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لعدد 4 طالبات يدرسن في الجامعة بعد إصابتهن في حادث سيارة.

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وأكد النادي، خلال زيارته للطالبات المصابات في مستشفى العريش العام، يرافقه نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء وأساتذة الكليات، على تحويل الطالبات المصابات لاستكمال العلاج في مستشفى عين شمس التخصصي، حيث ستقوم الجامعة بتكفل مصروفات إجراء العمليات الجراحية اللازمة والتأهيل فيما بعد، متمنيًا الشفاء العاجل لهن.

من جانبه أكد الدكتور أحمد منصور، مدير عام مستشفى العريش العام، أن طالبات جامعة العريش المصابات هن إسراء أحمد فؤاد، 22 سنة، وأصيبت بكسر بمفصل الحوض، هنا محسن تيسير، 21 سنة، وأصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج، آلاء أحمد إسماعيل، 18 سنه، وأصيبت بكسر بالساق اليمنى، وشيماء أحمد فؤاد، 18 سنة، وأصيبت باشتباه نزيف بالمخ، حيث تم إجراء العمليات الجراحية اللازمة لهن، وحجزهن تحت الرعاية الطبية في المستشفي.

وكانت سيارة انقلبت، الخميس الماضي، أثناء سيرها في شارع البحر بمنطقة ظلال النخيل بمدينة العريش، ما أسفر عن مصرع أم وطفلتها وإصابة 4 طالبات في جامعة العريش بإصابات متنوعة.