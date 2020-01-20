شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 20 يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لندن.. يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الاستثمار الإفريقية- البريطانية ٢٠٢٠ التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونحو ٥٣ من زعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية.

القاهرة.. يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فاعليات إطلاق برنامج (تحدى الشباب لعام 2020) في نسخته الثانية، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وهيئة (بلان) الدولية.

القاهرة.. توقع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم «محدثة» بين الأمانة العامة، والمنظمة الدولية للهجرة وذلك بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

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طنطا.. تنطلق فاعليات الملتقى الثقافي المصري العربي الأول والذي يعقد لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، بحضور لفيف من المستشارين والملحقين الثقافيين عن سفارات الدول العربية.

الإسكندرية.. يستقبل البابا تواضروس الثاني المهنئين بعيد الغطاس من أبناء الكنيسة والشخصيات العامة بالمقر البابوي في الإسكندرية.

بيروت.. يترأس الرئيس اللبناني ميشال عون اجتماعا أمنيا عسكريا للبحث في التطورات والاضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان، والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في عموم البلاد.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 متهمًا بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة ومنشآتها وتخريب المنشآت العامة، وذلك في القضية المعروفة بـ«كتائب حلوان».