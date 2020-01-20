لشراء مخدرات.. القبض على عاطل سرق فرع شركة محمول في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل متهم بسرقة فرع إحدى شركات المحمول بالمرج.

تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من موظف بفرع إحدى شركات المحمول، باكتشافه كسر القفل الخاص بمقر الفرع محل عمله بمنطقة المرج، والاستيلاء من داخله على (10هواتف محمولة - 128 كارت شحن "فئات مختلفة" – جهاز "لاب توب" - 125خط هاتف محمول - بعض إكسسوارات الهواتف المحمولة – مبلغ مالي).

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توصلت جهود التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأضاف بقيامه ببيع جزء من المسروقات لشراء المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشاده ضبط باقي المسروقات بمسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.