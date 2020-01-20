قهوجي يغزر سكينا في قلب بائع فول بسبب كوب شاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى قهوجي حياة بائع فول بطعنة نافذة في القلب؛ بسبب خلاف على كوب شاي بميدان الجيزة.

تلقى العقيد محمد سلامة مأمور قسم الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بمحيط محطة "سوبر جيت" بشارع مراد.

انتقلت قوة بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش غرب الجيزة، والرائد أحمد صبري، وكشفت معاينة الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الجيزة، أن الجثة لبائع فول يدعى "أ" 20 سنة، إثر تلقيه طعنة نافذة في القلب.

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تحريات الرائد هشام فتحي معاون مباحث الجيزة، توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وعامل بمقهى مواجهة لعرب الفول محل عمله بسبب خلاف على كوب شاي، تطورت إلى مشاجرة، سدد على إثرها العامل طعنة قاتلة لبائع الفول فأرداه قتيلا بمساعدة صديقه.

في أقل من ساعة، تمكن النقيبان كريم عبد الرازق وعمر مبارك معاوني مباحث قسم الجيزة، من ضبط المتهمين وأداة الجريمة، وأقرا بجريمتهما.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.