محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الاثنين، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، وشديد البرودة ليلاً، وتتساقط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري، وقد تمتد إلى القاهرة وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.
وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، ما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه تتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 17
شبين الكوم 09 16
طنطا 09 16
دمنهور 10 17
الإسكندرية 10 16
بلطيم 10 16
مطروح 10 15
السلوم 09 15
سيوة 09 16
بورسعيد 10 16
دمياط 10 16
الزقازيق 10 17
الإسماعيلية 11 17
السويس 11 17
العريش 10 16
رفح 10 15
رأس سدر 14 19
نخل 07 16
نويبع 14 20
طابا 12 15
كاترين 03 11
الطور 14 19
شرم الشيخ 15 21
الغردقة 12 21
مرسى علم 12 20
الفيوم 08 17
بني سويف 08 17
المنيا 07 17
أسيوط 07 17
سوهاج 08 17
قنا 08 18
الأقصر 08 19
أسوان 09 20
أبوسمبل 09 19
الوادي الجديد 06 19
شلاتين 16 24
أبو رماد 17 23
حلايب 18 22
رأس حدربة 18 22
كانت هذه تفاصيل خبر برودة وأمطار على القاهرة.. تفاصيل طقس الاثنين 20 يناير (بيان بالدرجات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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