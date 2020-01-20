وفد حزب "مستقبل وطن" ينظم زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

نظمت أمانة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتورة نجلاء فريد، الأحد، زيارة ميدانية هي الأولى من نوعها لحزب سياسي مصري للعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، بتنظيم سلسلة من الزيارات والجولات الميدانية للمشروعات القومية الجديدة.

وضم وفد حزب مستقبل وطن، الدكتور عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب وزعيم ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، الدكتورة نجلاء فريد أمينة العلاقات العامة، النائب فخري طايل أمين شؤون المجالس المحلية بالحزب، فضلًا عن عدد من قيادات وأعضاء الحزب ممثلين عن كافة الأمانات المركزية، حيث كان في استقبال الوفد اللواء أحمد ذكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والعميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد وفد حزب مستقبل وطن بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهذا الصرح المعماري العظيم الذي سينقل مصر نقلة حضارية وتاريخية على كافة المستويات، مؤكدين أن ما تحقق على أرض الواقع في هذا المشروع إعجاز مصري غير مسبوق.

ونفذ الوفد على هامش الزيارة، عدة جولات ميدانية للمشروعات التنموية الوطنية، والصروح المعمارية في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تم الانتهاء من تشييدها وإنجازها، مشيرين إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون قاطرة التنمية الحقيقية في مصر خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

من ناحيته، وجه الدكتور عبدالهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الشكر للواء أحمد ذكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن "حزب مستقبل وطن" بكافة قياداته وأعضائه على مستوى الجمهورية يسجل للقيادة السياسية كل الحب والاحترام، خاصة وأن قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للدولة المصرية خلال تلك الفترة الحرجة من عمر الوطن فتحت للمصريين كل الأمل بتلك الإنجازات العظيمة، وعلى جموع المصريين الوطنيين أن يشعروا بالفخر أن العاصمة الإدارية شركة وطنية مصرية.

وعبر اللواء أحمد ذكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة عن سعادته بزيارة وفد حزب مستقبل وطن، موجهًا الشكر لقيادات الحزب على مبادرتهم الوطنية بزيارة المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية.

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وقال العميد خالد الحسيني إن حزب مستقبل وطن يعتبر أول حزب سياسي مصري يقوم بزيارة للمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة أنه تم الانتهاء من 70% من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، يتم تنفيذها على مساحة 40 ألف فدان يحتوي على الحي الحكومي بمساحة 650 فدانًا.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم "النهر الأخضر" والذي يعتبر الرئة للعاملين، لأنه عبارة عن مساحة كبيرة من الأراضي الخضراء، كما يضم منطقة الأعمال المركزية، والتي يوجد بداخلها 20 برجًا سكنيًا من بينها البرج الأكثر ارتفاعا في أفريقيا بارتفاع 386 مترًا.

وخلال الزيارة، تم عرض فيلم تسجيلي عن الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات التي تم الانتهاء منها، فضلا عن استعراض مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منذ بدايته.

وفي نهاية الزيارة، قدم وفد مستقبل وطن درع الحزب للواء أحمد زكي عابدين، تقديرصا من الحزب لجهوده الواضحة في إنهاء المشروعات القومية بالعاصمة الجديدة في المواعيد المحددة.

ويأتي ذلك بهدف تعريف قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن بالمشروعات القومية لمشاهدة حجم الانجازات القائمة بالفعل، في إطار تعزيز معركة الوعي، ونقل المعرفة وتوضيح الحقائق للجميع، استمرارا للسياسة التي ينتهجها الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة مؤسسات الدولة المصرية.​