مصر | ضبط عاطل لسرقته فرع شركة محمول بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لسرقته فرع شركة محمول بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطل لسرقته 10 هواتف محمولة و128 كارت شحن، من داخل فرع لإحدى شركات المحمول بمنطقة المرج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا من موظف بفرع إحدى شركات المحمول يفيد باكتشافه كسر القفل الخاص بمقر الفرع محل عمله بمنطقة المرج، والاستيلاء من داخله على 10 هواتف محمولة و128 كارت شحن "فئات مختلفة" وجهاز "لاب توب" و125 خط هاتف محمول وبعض اكسسوارات الهواتف المحمولة ومبلغ مالى.

توصلت جهود التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأضاف بقيامه ببيع جزء من المسروقات لشراء المواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات بمسكنه، تم اتخاذ الإجراءات.