مصر | ضبط 4 طلاب لتنمرهم على زميلهم بقنا

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 4 طلاب بالمرحلة الثانوية الزراعية، لتنمرهم على أحد الطلاب بقرية الجبلاو بقنا.

تلقى قسم شرطة قنا، بلاغا يفيد بقيام 4 طلاب بالمرحلة الثانوية الزراعية بقرية الجبلاو بدائرة المركز، بالتنمر على طالب بذات المدرسة بأسلوب غير لائق أمام الطلاب داخل الفصل، قبل بدء الامتحان فى إطار المزاح بينهم بدعوى قيامه بسب أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، كما قام مدير المدرسة بإحالة الواقعة للتحقيق لاتخاذ إجراء إدارى رادع حيال الطلبة.