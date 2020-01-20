مصر | "بسبب المزاح".. خناقة بالمطاوي بين طالبين في شبين الكوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بسبب المزاح".. خناقة بالمطاوي بين طالبين في شبين الكوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط طرفي مشاجرة وقعت بشارع السجن أمام مدرسة عقب انتهاء الامتحان، بشبين الكوم.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة ومصاب بشارع السجن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم.

بالانتقال والفحص تم تحديد طرفى المشاجرة وهم كل من طالب بالمرحلة الثانوية مصاب بجرح قطعى بالجانب الأيسر، وطالب بالمرحلة الثانوية مقيمين بدائرة القسم.

وبسؤال الأول اتهم الثانى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بأداة حادة "مطواة"، على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح أثناء سيرهما بشارع السجن أمام المدرسة عقب انتهاء الإمتحان.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلاف، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.