أخبار مصر | 8 معلومات عن أول مستشفى للنساء والولادة بجنوب الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 معلومات عن أول مستشفى للنساء والولادة بجنوب الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفي إطار الاهتمام بصحة أهالي الصعيد أنشأت الدولة مستشفى البياضية بمحافظة الأقصر، وتعتبر أول مستشفى متخصص في النساء والولادة بجنوب الصعيد، وتعرض بوابة "الخليج 365" أبرز المعلومات عن المستشفى:- 1_ المستشفى يخدم 75 ألف نسمة 2_ التكلفة الإنشائية بلغت 209 ملايين جنيه 3_ يتكون المستشفى من دور أرضي و6 أدوار متكررة 4_ 26 سريرًا غسيل كلوي Advertisements 5_ 20 عيادة خارجية 6_ 5 معامل للتحاليل 7_ وحدة عناية مركزة بها 5 أسرة رعاية 8_ 4 غرف عمليات.



تواصل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاهتمام بصعيد مصر، بعد أن ظل لسنوات طويلة فى طي النسيان والإهمال.