أخبار مصر | "النقد المصري عبر العصور" ندوة نقاشية في مكتبة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقد المصري عبر العصور" ندوة نقاشية في مكتبة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت ندوة موسعة في مكتبة الإسكندرية، مساء أمس، على هامش معرض "رحلة النقود في مصر عبر العصور"، المقام في المكتبة ينظمه مركز دراسات الخطوط في المكتبة، بالتعاون مع المتحف الإسلامي بالقاهرة ومتحف الآثار ومتحف المخطوطات بالمكتبة ومتحف كلية الآداب بجامعة الإسكندرية.

وشهد الندوة الدكتور أحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط، والدكتور حسين عبد العزيز أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة نجلاء عزت أستاذ الآثار بكلية آداب عين شمس، والدكتور محمد حمدي باحث أول بمركز دراسات الخطوط، والمهندس مجدي حنفي خبير في النقد.

وشارك فيها عدد من خبراء الآثار والعملات، حيث ناقشوا ومدى أهمية العملات في حياة الناس منذ القدم، فهي سجل يكشف الأحوال السياسية والاقتصادية والدينية للدول عبر العصور.

وأجمع المشاركون والمحاضرون علي حقيقة مهمة، وهي أن مصر من أعرق الدول التي قامت بصك العملة، وكل الأعوام يصدر نقد متنوع.