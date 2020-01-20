وزير الأوقاف يصل إلى نواكشوط للمشاركة في المؤتمر الدولي لعلماء أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط- (أ ش أ):

وصل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، لحضور المؤتمر الدولي المنعقد هناك تحت عنوان "علماء أفريقيا: التسامح والاعتدال ضد التطرف والاقتتال"، حيث سيلقي كلمة مصر أمام المؤتمر ويتناول جهد الوزارة لتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للتطرف.

وكان في استقبال الوزير -والذي يحل ضيف شرف على المؤتمر- السفير المصري لدى نواكشوط أحمد سلامة وبعض المسؤولين الموريتانيين.

ويناقش المؤتمر التعاون بين كبار علماء الدين الإسلامي الأفارقة لتوحيد الرؤى ونشر الوسطية ووضع حد لظاهرة التطرف، واستصدار بيان علمي مؤصل وإعلان موحد يعبر عن موقف العلماء ورؤيتهم الشرعية لهذا التحدى الذي يهدد وحدة الأمة ومصالحها الدينية والدنيوية، وخطة عمل وتوصيات للحكومات.

ويشار إلى أن مشاركة الوزير تأتي في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الإسلامي الصحيح، وتأسيسًا على العلاقات المصرية الأفريقية وحرص مصر على عمقها الأفريقي لا سيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. ​