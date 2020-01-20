​اليوم.. افتتاح معرض الفنان أحمد جعفري بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، اليوم الاثنين، معرضًا جديدًا للفنان أحمد جعفري بعنوان "No Signal" في تمام السابعة مساءً، بقاعة الباب سليم بساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا، بحضور عدد من الفنانين والنقاد.

وقال سرور: "يتميز الفنان الشاب أحمد جعفري بشخصية فنية خاصة، فأعماله لها وقعها على العقل والوجدان لأهتمامه بموضوعات وقضايا من الواقع الآني، وربما حولها اشتباكات فكرية بعضها سلس وبعضها متداخل ومعقد فيأتي أسلوبه المعتمد على هذا المحتوى الفكري كبطل للمشهد التصويري على حساب القيم الجمالية التقليدية ليجذب بصرياً عقل المتلقى إلى مساحات التحاور مع العمل من خلال عناصر تعبيرية بسيطة ورموز بصرية ذات دلالات ومعان تم توظيفها في سياق بناء تشكيلي لتعكس فكر وقناعات الفنان ومن أجل ضمان هذا الحوار دائماً يلجأ "جعفري" إلى خلق مسطح بصري شديد التشويق لإثارة مخيلة المُشاهد وجذبه نحو نقاط التلاقي أو الاختلاف".

وجعفري درس التصوير والنحت بالقسم الحر بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، في الفترة من 2003 حتى 2005، يمارس عمله كفنان منذ عام 2006، شارك في أكثر من 90 معرضًا جماعيًا ما بين الدولي والمحلي منها صالون الشباب من 2008 حتى 2015، ومعرض نورد أرت بألمانيا 2015، بينالي (تي ريو) بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل 2017، بينالي الشباب بمدينة ساو باولو البرازيل، معرض مفردات البيئة المصرية بأكاديمية الفنون المصرية بروما 2018، ونظم 7 معارض فردية منها (معرض دلالات ناباكوف) قاعة اتجاه بقصر الفنون 2016، ومعرض (صنع في مصر) بمركز سعد زغلول الثقافي 2012، معرض (الطريق إلى اللانهاية) مركز الجزيرة للفنون 2012، كما شارك في العديد من المشروعات الفنية.​