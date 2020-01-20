اليوم.. توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تشهد السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم محدثة مع المنظمة الدولية للهجرة ممثلة في كارميلا جودو، مدير المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة الدولية للهجرة، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة.

ويواكب تحديث وتطوير مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2000، مختلف التغيرات والتطورات سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، حيث يعكس التزام الطرفين لتقوية وتعزيز التعاون المشترك في تناول قضايا الهجرة، ورعاية مصالح المهاجرين وحمايتهم وكذلك العمل على تثمين التعاون القائم بين الجامعة العربية والمنظمة الدولية للهجرة.​