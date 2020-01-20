محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
يناقش ملتقى الهناجر الثقافي، اليوم الاثنين، محاور إطلالة على تاريخ العلاقات المصرية الأفريقية التي تتجاوز الأبعاد الجغرافية والتاريخية، وأفريقيا التحديات والفرص، ودور القيادة السياسية المصرية في استعادة الريادة داخل قارتنا السمراء بعد 30 يونيو 2013، وتطور العلاقات المصرية الأفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ودور مصر في مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية خاصة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
ويتحدث في الملتقى السفيرة مشيرة خطاب مساعد وزير الخارجية، والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو البرلمان العربي، والدكتور سمير صبري الخبير الاقتصادي، الدكتور رمضان قرني مستشار المنظمة الأفريقية للثقافة وتنشيط السياحة، ويدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس الملتقى.
ويتضمن برنامج الملتقى مشاركة مميزة بباقة من الأغنيات المصرية التراثية النوبية، لفرقة التراث النوبي من المطرب الكبير كرم مراد.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. "ملتقى الهناجر" ينظم ندوته الشهرية تحت عنوان "أفريقيا التي نريدها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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