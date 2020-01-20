تنمروا على زميلهم.. القبض على 4 طلاب ثانوي في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 طلاب بالمرحلة الثانوية الزراعية في قنا، تنمروا على طالب داخل المدرسة. تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بقيام الطلاب الأربعة بالتنمر على طالب بأسلوب غير لائق أمام زملائه بمدرسة بقرية الجبلاو بدائرة مركز شرطة قنا، قبل بدء الامتحان فى إطار المزاح بينهم بدعوى قيامه بسب أحدهم. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم. وأحال مدير المدرسة الواقعة للتحقيق لاتخاذ إجراء إداري رادع حيال الطلبة.

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