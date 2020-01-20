"الهزار قلب خناقة".. طالب يطعن زميله بمطواة أمام مدرسة بشبين الكوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية طالبًا، أصاب زميله بمطواة في مشاجرة بينهما أمام مدرستهما بشبين الكوم.

تبلغ للأجهزة الأمنية من الأهالي بوقوع مشاجرة ومصاب بشارع السجن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم.

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بالانتقال والفحص تم تحديد طرفي المشاجرة؛ المجني عليه طالب بالمرحلة الثانوية - مصاب بجرح قطعي بالجانب الأيسر، وزميله مقيمين بدائرة القسم).

بسؤال الأول اتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بأداة حادة (مطواة)، على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح أثناء سيرهما بشارع السجن أمام المدرسة عقب انتهاء الإمتحان.

تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلاف، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.