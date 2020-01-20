أخبار مصر | شروط وإجراءات الحصول على المساعدات العينية من بنك ناصر

يقدم بنك ناصر الاجتماعي، مساعدات تصرف في صورة عينية للأفراد، والجهات المختلفة، وذلك للمساهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية، والطبية، ووسائل الانتقال للمعاقين من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع من خلال توفير الوسائل التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم مثل:

1- دراجة بخارية مجهزة:-

قيمة المساهمة ​50 % من القيمة بحد أقصى 3000 جنيه.​

​2- دراجة تجر باليد أو بمحرك صغير:-

​قيمة المساهمة 75% كحد أقصى من القيمة 1000 جنيه.

قيمة المساهمة بحد أقصى 50% من القيمة 3000 جنيه.

4- كرسي متحرك:-

قيمة المساهمة 100% من القيمـة بحد أقصى 1000 جنيه.

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5- أجهزة تعويضية "سماعات وأحذية وشرائح ونظارات طبية وأطراف صناعية":-

قيمة المساهمة 100% من القيمـة بحد أقصى 2000 جنيه.

ويجوز تعديل قيمة هذه النسب في الحالات التي يرى فيها البنك ذلك بناءً على عرض رئيس قطاع التكافل الاجتماعي، واعتماد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.

* الفئة المستحقة:-

ذوى الإعاقة

* الشروط:-

- أن تصرف للمعاقين حركياَ فقط بشرط سلامة الأطراف العلوية.

- أن يقود المعاق الدراجة البخارية بنفسه.

- ألا يقل سن المعاق عن 18 سنة.

- أن يكون الشخص المعاق قادرًا على العمل بحيث تعينه الدراجة البخارية المجهزة على الانتقال إلى مقر عمله بسهولة.

- ضرورة وجود تقرير طبى حديث ومعتمد من مستشفى حكومي يوضح الإعاقة ويؤكد قدرة المعاق على قيادة الدراجة البخارية بنفسه.

- بحث اجتماعي حديث ومعتمد يوضح قدرة المعاق على صيانة الدراجة البخارية المجهزة والصرف عليها.

- يحظر بيع الدراجة البخارية المجهزة أو التصرف فيها إلا بعد مضى (5) سنوات على الأقل من تاريخ تسلمها.

- تقديم عرض بسعر الدراجة المراد شراؤها.

* إجراءات الحصول على الخدمة:-

- طلب صرف المساعدة من البنك يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض.

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- بحث اجتماعى من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة أو من لجنة الزكاة التابع لها أو دراسة من فرع البنك المختص

- تقرير طبى حديث عن الحالة المرضية أو الإعاقة من مستشفى حكومى.

- إثبـات من مصلحة السجون أو الـرعاية اللاحقة بحـالة السجين.

- بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد بقيمة المتأخرات المقيدة على الطالب.

- تصرف الإعانة لطالبها مرة واحدة أو شهريا للمدة التى يقررها البنك وفقا لظروف كل حالة على ألا تتجاوز قيمة الإعانة 1200 جنيه سنويا وإذا كان طالب المساعدة أقل من 18 سنة أو عديم الأهلية يصرف للأب أو الأم أو الوصي الشرعي.