أخبار مصر | الانتهاء من تصحيح العربي واللغة الأجنبية الأولى للصف الثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانتهاء من تصحيح العربي واللغة الأجنبية الأولى للصف الثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التصحيح الالكتروني الخاص بامتحانات الصف الثاني الثانوي، بدأ منذ ١١ يناير، وتم الانتهاء من بعض المواد على رأسهم اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى.

وتواصل وزارة التربية والتعليم امتحانات الصف الثاني الثانوي على أن تنتهي يوم ٢٣ يناير الجاري.

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