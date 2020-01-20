أخبار مصر | النقل: 150 مليون دولار تكلفة تطوير خط سكك حديد كوبري الفردان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل: 150 مليون دولار تكلفة تطوير خط سكك حديد كوبري الفردان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك خطة لاستعادة خط سكك حديد كوبري الفردان وتطويره مرة أخرى، بعدما تعرض للتوقف وسرقة قضبانه.

وأضاف الوزير، في تصريح إلى بوابة الخليج 365، أن قيمة إعادة قضبان وفلنكات الخط فقط ستبلغ 50 مليون دولار، وتبلغ تكلفة مجموعة الكباري وازدواج السكة الحالية 102 مليون دولار، أي أن إنشاء وتطوير الخط بالكامل وتطوير الكوبري وازدواج السكة به ستبلغ ما يقرب من 150 مليون دولار، ستتكبدهم الدولة لاستعادة خط سكك حديد الفردان القنطرة العريش.