مصر | "كوباية شاي" وراء مقتل بائع الفول بالجيزة

وأضافت التحقيقات أن بائع الفول رفض شراء "كوباية الشاي"، قائلًا للقهوجي: "لا مش عايز أنا لسه مفطرتش"، مما دفع الأخير إلى التشاجر معه: "أنا مش شغال عندك"، وتطورت المشاجرة بينهما وعلى إثرها استل القهوجي سكينًا وطعن بائع الفول بطعنة سكين بالقلب محدثًا إصابته، ولدى محاولة الأهالي بميدان الجيزة، إنقاذه منعهم صديق المتهم، ولفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة أمام المارة بالشارع، وفرا المتهمين هاربين.

ونجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في أقل من 12 ساعة في القبض على المتهمين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.