مصر | بالأرقام.. جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديرياتها على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط عدد 204 قطعة سلاح نارى، بحوزة 176 متهمًا وذلك على النحو التالى: "14 بندقية آلية، و35 بندقية خرطوش، و15 طبنجة، و140 فرد محلى، و674 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و243 قطعة سلاح أبيض".

أما فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 84000 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: "345 حكم جناية، و24777 حكم حبس جزئى، و4931 حكم حبس مستأنف، و42868 حكم غرامة، و11049 حكم مخالفة".

وفيما يتعلق بمجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 5 متهمين، كونوا 2 تشكيلًا عصابيًا، ارتكبوا 8 حوادث متنوعة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 235 قضية مخدرات بحوزة 253 متهم، ضُبط خلالها الآتى:

"كمية من مخدر البانجو وزنت 68،610 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 24،652 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 6،533 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 823 جرام، وكمية من مخدر البودرة وزنت 610 جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 1،495 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 75 جرام، وعدد 39850 قرص مخدر، وعدد 1809 قرص منشط".

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وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط 37 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 24 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

أما فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 341 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة 8 دراجات نارية سيارة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 28586 مخالفة مرورية، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 128 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

