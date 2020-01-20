شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية في بريطانيا تنظم مظاهرة تأييد للرئيس السيسي أمام مقر إقامته بلندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الجالية المصرية بالعاصمة البريطانية لندن مساء اليوم مظاهرة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي فور وصوله إلى مقر إقامته بلندن.

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وردد المشاركون في المظاهرة الهتافات المؤيدة لمصر والرئيس السيسي حاملين صور الرئيس ولافتات الترحيب بزيارته إلى بريطانيا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وصل إلى العاصمة البريطانية لندن مساء اليوم قادما من برلين عقب مشاركته في قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، والذي عقد تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ويشارك الرئيس السيسي غدا في قمة الاستثمار البريطانية-الأفريقية التي تستضيفها العاصمة البريطانية بمشاركة زعماء الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبار المستثمرين الأفارقة والبريطانيين.